桃園家扶中心志工簡美玲20年前照顧入住安寧病房的公公，當時志工給她支持。她後來投入家扶志工行列，期間認養1名家扶童，還成其輔導志工。她說，受別人照顧感受溫暖，也希望回饋別人。12日家扶中心舉辦志工授證，她獲頒20年資深志工。

家扶中心12日舉辦志工授證表揚及春節感恩餐會，表揚16名志工、3名卸任志工隊隊長。其中被表揚20年資深志工的簡美玲，20年前因公公入住安寧病房，她全職前往照顧。她說，那時候內心很煎熬，因為知道好轉機率不大，但又要鼓勵公公，所幸病房內志工給予鼓勵，也幫忙照顧公公，讓她感受到滿滿溫暖，因此決定投入志工行列。

後來簡美玲加入家扶志工，起初幫忙接聽電話，後來協助家扶童課業輔導、親子關係改善。她說，多年前曾認養1名幼兒園小男孩，其母親因身障不便照顧，她被分派到輔導其課業，還發現男孩體型瘦小，常常帶食物給予補充營養。甚至幫忙找補習班時，協助殺價。她回憶，因為家扶童要寫信給認養人表達感謝，但當時小男孩僅有幼兒園大小，信件還是她指導寫成，「收到自己寫給自己的感謝信函，感覺很微妙。」

另名獲頒獎的志工邱明月則在2016年投入志工行列，也利用自己烘焙專長，節日時帶領志工製作母親節餅乾、中秋節月餅，在過節時，也送給家庭們溫暖。

家扶中心說，大小活動都仰賴志工夥伴支援，也希望志工表揚的場合，讓志工們彼此交流，也讓服務熱情持續傳遞到社會上各個角落。