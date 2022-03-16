金管會在2021年開放金控子公司間可共同行銷「保險金信託」，國泰金控已搶先送件，也是目前唯一送件的金控！國泰世華銀行信託部協理林純良16日在「多元信託．安養樂活」線上研討會中透露，為響應信託2.0推動共銷機制，國泰已成立跨子公司專案小組為共銷機制預作準備，並已向主管機關送件，待核准後國泰世華銀與國壽就可在第一時間共同推動信託服務，提供客戶「投保、信託、保單批註」一步到位的服務。

金管會銀行局去年開放金控子公司間共同行銷的業務範圍新增「保險金信託」業務，即以前保險業務員不能在保險公司或其分支機構的營業場所內推介信託，鬆綁後就可以推介及代收件同金控下銀行辦理的「保險金信託」。

林純良表示，國泰世華銀行在「保險金信託」業務居領先地位。不只已累積20年信託規劃經驗，從民國90年就開始有保險金信託服務，目前保險金信託規模近2億元、2021年市佔率近三成，居領導品牌地位，也能滿足客戶多元需求，像是確保未成年子女妥善運用保險金、為高齡長輩靈活安排退休計劃、為家族傳承量身規劃搭配各項金融服務。

林純良指出，國泰世華銀、國壽的保險金信託合銷案已送件，初期會依過往規劃經驗，設計簡易版保險金信託標準化契約，待核准後，未來國壽業務員在規劃保單時可視客戶需求推介保險金信託，當業務員完成進件後，國泰世華銀行就可確認信託契約要項完備。

林純良表示，信託是有溫度的服務，每張契約都是動人的故事。像南部分行有個主動上門詢問的案件，一位年約40歲王先生，牽著二個濃眉大眼的小女孩，走進銀行詢問信託，因配偶已癌末所剩時間不多，希望自己身故後的保險理賠，能夠照顧兩個幼子直到成年，就像媽媽一直陪伴在身邊一樣，國泰世華銀為她規劃，由2個未成年子女擔任信託「委託人兼受益人」與銀行簽訂信託契約、由王太太的妹妹擔任「信託監察人」，約定每年的生日禮金為特殊給付項目完成王太太的遺願。

國泰人壽綜合企劃部協理林佳穎則指出，國泰集團有信託證照的業務人員超過8,500人、據點也多，可說是「金融業的便利超商」，隨著高齡化、少子化的雙重夾擊，血緣照顧不再是唯一選擇，國壽業務員可成為保戶的「新家人」，不只提供保障規劃、健康照顧還有心理陪伴。

林佳穎點出三種人需要「保險金信託」。一、大筆保險金不會運用的人；二、要保人、被保險人及受益人皆為「同一人」當失能或長照時，無人幫忙處理保險金的人；三、保險金受益人為「未成年子女」，沒有能力妥善管理財產，保險金無法被妥善運用於教養目的人，都需要提早規劃。