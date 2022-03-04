2022中華職棒官辦熱身賽將於19日熱血開打，共計20場賽事將百分百開放觀眾進場，並採取實聯制售票，預售票將於7日中午11點起全面開賣。

今年的官辦熱身賽分別安排在斗六、嘉義市、台南及澄清湖棒球場進行，採單一票價販售，平日全票為150元、假日全票200元，預售票則有八折優惠。

官辦熱身賽維持進場防疫措施，聯盟也將落實環境清消，打造安全舒適的觀賽環境，讓球迷安心進場看球。熱身賽開放球迷於固定座位上飲食，可暫時脫下口罩並儘速食用完畢，用餐後應立即戴上口罩，嚴禁邊走邊吃。

聯盟也提醒，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之民眾，請勿購票入場，與我們一同守護健康、維護舒適的觀賽環境。

官辦熱身賽同樣提供場場直播服務，歡迎透過ELEVEN SPORTS收看比賽，一賭球星風采，另外，為回饋廣大球迷的支持，安排熱身賽首戰等6場次賽事於CPBL中華職棒官方臉書粉絲團、官方YouTube線上直播。