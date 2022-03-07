富邦悍將新洋投范米特2日出關後來到嘉義與球隊會合，目前已進牛棚3次的他，預計2周後進行實戰，首度到亞洲打球的他有信心能夠趕上開季，但像是前獅隊洋投泰迪、猛威爾都有與他分享中職打球經驗，最大考驗可能會是台灣夏天濕熱的氣候。

范米特來台隔離時也持續保持訓練，讓手臂保持在準備好的狀態，目前身體狀況良好，也利用隔離時觀看中職比賽片段，熟悉一下中職打者習性，他也特別提到中職球迷很熱情投入應援，「這樣的氣氛很好，跟之前待過的聯盟很不一樣。」

生涯待過許多聯盟，但來亞洲打球卻是頭一遭，泰迪、猛威爾等有過中職經驗的洋投也與范米特分享來台打球經驗，「有聽過台灣競爭很高，他們也提到台灣的夏天很熱，所以球季前的準備很重要。」他也認為自己的速球是自己的主要武器球，若是當天速球威力不錯，再搭配其他球種就會更相得益彰。

來台的這段時間，范米特也嘗試過不少台灣美食，他最喜歡牛肉麵、水餃，之前曾說想嘗試臭豆腐但還沒吃到，「我聽說不錯，但我不知道準備好了沒，但我覺得牛肉麵、水餃很不錯。」

目前范米特也在與隊友們熟悉中，努力熟記隊友中文名，目前也透過YouTube學習中文，記得約6、7個詞彙，「感覺休息室化學反應很好，氣氛很很好，球員、教練、行政人員都很歡迎我，我相信這個夏天會很不錯。」