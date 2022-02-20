統一獅隊老將潘武雄今年以球員兼教練身分投入賽季，他在新球季目標寫下「完美」，他說：「在球員身分最後一年，希望能拿下總冠軍，有個完美的ending。」

下月將滿41歲的潘武雄今年兼任助理打擊教練，也讓他今年有不同身分出席開訓儀式，在依角色分享新球季目標時，他原本還問球團要站教練還是外野手，「最後得到回應是站野手好了，最後一年讓你再站一次。」

不同於以往單純以選手身分參加春訓，潘武雄這次心情大不同，「兼教練，練習時也要穿插指導球員，現在節奏還沒有抓得很好。」球團規劃他跟著打擊教練卡麥隆身邊學習，但他尚未抵台，現階段潘武雄跟著二軍總教練劉育辰、二軍綜合兼打擊教練陳連宏學習怎麼幫助球員。

除了還在學習兩個身分如何轉換，潘武雄一開始還碰到不知道是否該參與教練團會議的問題，「第一天練習，我還不知道要不要參加教練團會議，那時候（高）志綱問我早上怎麼沒進去，我說大餅沒叫我，後來下午就有進去開會了。」

對於最後一年的目標，潘武雄寫下「完美」2個字，希望自己的球員生涯能留下完美ending，被問到球員生涯是否有遺憾？他笑著說：「沒有什麼遺憾，棒球讓我很快樂。」