中職會長蔡其昌在新春團拜時曾表示，會在二月底敲定第六隊人選，25日他「公布答案」，台灣鋼鐵將於3月2日到聯盟簽訂意向書，4月就能送交經營計劃書，5月召開常務理事會審查相關資格，若一切順利就能趕上今年季中選秀。

關於第六隊人選，之前浮出中華電信與台鋼2個企業，蔡其昌表示，2個企業在本周都已明確回覆，中華電信部分，他轉述董事長謝繼茂的話，謝繼茂回應，經營跟支持球隊是2件事，若要在今年籌組是來不及的，因此中華電信不會參與籌組球隊事宜。

謝繼茂強調，雖然沒有加入第六隊的組成，中華電信只是用不同的方式繼續支持中職，包含從去年開始就加大對中職支持力道，從贊助例行賽到冠名台灣大賽，支持中職與基層棒球的政策不會改變，「我們也期盼有一天中華電信也能變成中華職棒大家庭的一分子。」

蔡其昌繼續說：「上次我也報告過，台鋼的謝（裕民）會長很有意願，這段時間也有持續聯繫、溝通，他們會在3月2日下午來聯盟簽意向書，4月就能送交經營計劃書，5月召開常務理事會審查相關資格，若一切順利就能趕上今年季中選秀。」

蔡其昌也補充，上周有與謝裕民一同拜會高雄市長陳其邁，陳其邁再度表達爭取第六隊一定要在高雄，謝裕民也允諾台鋼主場一定選在澄清湖，「對聯盟而言，向高雄、屏東，南部沒有主場，也是不完整，也樂見台鋼選擇澄清湖，讓高雄球迷有個歸屬感。」