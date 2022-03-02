台灣鋼鐵2日前往聯盟簽訂加盟意向書，為台鋼雄鷹加入中職大家庭邁出第一步，而新球隊成立光加盟相關條件就要準備至少5.8億；對於現行加盟辦法，中職會長蔡其昌表示，先前與台鋼報告加盟辦法，台鋼完全沒有其他意見，「這是很感動的地方。」

依照目前中職加盟辦法，新球隊加盟金1.2億、經營保證金3.6億（球團成立滿5年退回）及地方棒球振興基金1億，之後還有2次擴編選秀、季中選秀及每年的營運成本等，光第1年就至少要投入10億元。

對此台鋼集團會長謝裕民有信心能夠拿回經營保證金，近期也正好有資金到位。蔡其昌也透露，當初與台鋼報告加盟辦法時，他們完全沒有其他意見，對於加盟辦法都全力支持、完全接受聯盟的加盟辦法。

但對於將來的擴編選秀，台鋼是否也會從味全龍隊保護名單外選人，還需要在領隊會議上作討論，「對味全這樣新成立的第5隊，擴編選秀會不會損及戰力、會不會衝擊第5隊，會在領隊會議上討論。」

而蔡其昌達成上任時喊出的第6隊目標，未來是否還有增加球隊的機會？蔡其昌說：「幾隊夠對聯盟來說不是個僵化，而是動態的，如果還有很多優秀選手，第7隊的空間就出來了，這不是誰能預測、判斷，做事情是一步一步來，棒球運動追求的沒有最好只有更好。」