富邦悍將2022家族會員3月1日起開放原有會員優先續辦「亞瑟傳奇」，球星江少慶、高國輝和張進德也在春訓練球空擋，化身客服人員打電話給家族會員，讓球迷接到電話時又驚又喜。

富邦悍將自2020年起推出結合全年季票與亞瑟王的限量頂級家族會員「亞瑟傳奇」獲得球迷熱烈好評。球迷饒先生接到江少慶來電驚呼：「是喔！我嚇到了！江少慶打給我耶！」，江少慶和球迷相約球場頒發MVP時相見。

江少慶說：「球迷聽起來很開心，聽得出來是關注我的球迷，希望到球場可以和他揮個手，告訴他是我本人和你接這一通電話。」

高國輝打給球迷「霸氣先生」，高國輝提到贈品悍將機能後背包很帥時，反被球迷撩說：「我覺得沒有你帥耶！」讓高國輝露出害羞的微笑直呼：「換我緊張了起來」，不過後續幾位球迷並未接通電話，讓他搞笑的示範「哲瑄無奈」表情。

高國輝說：「換是我也會這樣，我是不接陌生電話的人，所以快遞到我家都很困擾。」最後高國輝改以影音方式和無緣接通的球迷問候。

壓軸登場的則是張進德，張進德和鍾小姐通話時自我介紹說「我是進攻號角張進德，阿德！」讓鍾小姐驚喜的說：「這是感恩活動嗎？」；張進德第二通電話則打給小球迷乖乖和乖乖爸，開玩笑說：「這裡是學校輔導處，我是富邦悍將張進德」，小球迷乖乖興奮的在電話裡和偶像說話，還唱了整首應援曲，讓張進德相當開心。

與球迷熱線通話，張進德說：「是不錯的經驗，要很會講話且要說服人，我有很多話想和他們說，感謝他們參加球隊活動、加入會員，很用心的為我們加油，希望大家趕快加入富邦悍將會員，為我們加油。」