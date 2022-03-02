中職第6隊候選人台灣鋼鐵2日下午前往聯盟，與中職簽訂加盟意向書，台鋼會長謝裕民現場宣布，球團董事長由王炯棻、副董事長孫正強擔任，同時確定隊名為「台鋼雄鷹」。

今天的簽約儀式吸引多家媒體到場採訪，多達17台攝影機及平面媒體，擠爆聯盟會議室，台鋼會長謝裕民、率領台灣鋼鐵股份有限公司董事長王炯棻、台鋼獵鷹職業籃球隊董事長孫正強、台鋼足球隊總領隊劉福財及加捷生醫股份有限公司執行副總謝汶芳等高層一同出席。

中職會長蔡其昌致詞時說道，「代表聯盟歡迎謝會長，如約在這個時間來簽訂意向書，表示最熱烈歡迎，加入中職大家庭。我想不只是5個球團高興，更高興的是球迷朋友，很多運動員、特別是棒球元一定是無比振奮，球隊的成立能產生更多工作機會，我用歡迎、感恩的心情，歡迎台鋼加入中職這個大家庭。」

謝裕民則表示，非常榮幸台鋼能與中職簽署意向書，為職棒第6隊的成立盡一分心力，代表台鋼表達「1個堅持、2個感謝、3個期待」，他指出，集團在公益上本就投入不少，在劉福財參與足球後，能讓更多年輕人在球場上競賽是很好的事，所以後來的職籃找上門，他們也欣然答應，「南部運動產業需要更多人投入，棒球本就是我熱衷的運動，以前我半夜都會起來看球，從沒想過有一天能參與職棒，這是我們的榮幸，我們會把第6隊做好。」

對於外界質疑聲，台鋼可能不會有心經營球隊，謝裕民說：「媒體都有幫忙算一開始投入球隊就要準備十億，最近剛好有這樣的資金進來，少一點爭議、多一點公益本就是集團投資初心，資源方面老天爺都幫我準備好了，我有信心5年保證金能領回來。」他強調，針對球隊未來籌組、行銷等規劃，會與聯盟配合，「尊重專業，多支持、多網羅一些專業人才。」