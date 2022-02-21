下個月將滿40歲的統一獅隊老將潘威倫，今年定位重回先發，目前他專心以選手身分面對新球季，對於挑戰生涯150勝的紀錄，他並不強求，「有機會當然好，但最重要的是要先把自己準備好，才有機會累積紀錄。」

潘威倫去年轉換角色，今年將重回老本行先發角色，總教練林岳平表示，他將會是球隊備選的先發投手，對於角色定位再度更動，「嘟嘟」也欣然接受，「這是比較熟悉的位置，不用花太多時間去適應。其實去年在中繼角色有很多不同體驗，也學到很多，中繼在場上、調整確實跟先發不一樣。」

之前球團曾提議要潘威倫本季兼任教練，但他目前暫時沒考慮要有雙重身分，「目前就是專心當選手，比較單純，因為當教練跟球員身分不同，有當教練就比較沒辦法專心在當選手一塊。」

雖然還未答應兼任教練，但潘威倫在練習時也會觀察其他教練與投手的互動、溝通，為將來的教練路做準備，「這也是種經驗學習，就像是教練、學長所教的之後也會變成自己的東西。」

「這年紀還能當選手繼續練習、做準備，不是辛苦，是很開心的，辛苦的是隨著年紀增長，身體狀況要不斷做調整。」潘威倫笑著說：「過去從未想過自己能打多久，只是一天天做好準備，面對每個球季，之前有些前輩在聊幾歲了，但那時候自己的身體狀況還不能體會，其實他們能打到這個年紀，私底下付出的努力很多。」

2003年潘威倫以選秀狀元之姿加盟統一，累計146勝、325場先發、投2032局、29877球都是中職紀錄，本季重回先發角色，對於挑戰生涯150勝有何想法？他說：「是希望，但不強求，如果有機會當然好，但最重要是要先把自己準備好，才有累積紀錄的機會。」