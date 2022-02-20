統一獅隊20日在南紡購物中心舉辦開訓儀式，雖然碰上寒流來襲，仍擋不住熱情球迷到場支持，獅隊全體也喊出重返總冠軍的目標，剛動完第二次心臟手術的總教練林岳平，先向大家報平安，再喊出新球季首要目的「打敗泰迪」。

獅隊在7日已展開訓練，今天正式舉辦開訓儀式，會中公布年度歌曲「大贏四方」及年度口號「大勝獅吼」，另外也進行新、舊任隊長交接，吳桀睿卸任，新任隊長由捕手林岱安接手。

林岳平上台致詞時先是向球迷朋友報平安，「今天站在這裡，我要告訴球迷不用擔心我的狀態，既然我回到球隊就會全力以赴，幫助球隊調整到、得到最佳成績。」最後他喊話：「首要目的打敗泰迪」，後來他也不忘補充「也要打敗德保拉」。

「餅總」解釋，去年泰迪要去打奧運時，球隊就有一直挽留，或許打完奧運後再回來獅隊效力，「但他有他的規劃，最後選擇兄弟，就變成我們的頭號對手。他本來是我們的奪冠要角，但現在變成對手，我們不曾對過他，要想辦法打敗他，如果連他都贏不了，可能就看不到兄弟的車尾燈了。」

上任兩年林岳平都帶領獅隊闖進總冠軍賽，今年面臨季後賽改制，他先喊出季冠軍目標，另外就是全年度勝率要排在第二，「現在改制對每隊都有希望，人人有機會，就看是誰能把握住，下限就是年度第二。」