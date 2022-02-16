統一獅隊從15日起推出「外野三鬼企劃」，繼首日公布陳傑憲專屬LOGO及相關設計商品後，今日公布二部曲，「混血王子」林安可的專屬LOGO以英文名字縮寫A.K為主軸，其中K的設計有翅膀的感覺，展現不斷自我挑戰與突破的精神，另外商品還結合媽媽常勉勵的話語。

林安可是獅隊2019年季中選秀首輪指名，2020年奪下新人王、全壘打王及打點王，並連續兩年獲得最佳九人外野手獎，與陳傑憲、蘇智傑被球迷戲稱為「外野三鬼」，而他擁有帥氣外型，也成為獅隊高人氣指標球星。

「統一獅外野三鬼企劃」球員品牌二部曲推出林安可專屬品牌視覺設計，Logo以林安可的英文拼音A.K字符進行發想​，代表色則使用了與阿根廷國旗相同的湖水藍​，展翅的雙翼象徵著他在球技上不斷自我挑戰與突破的精神​，而整體三角構圖除了代表穩定內斂的個性之外​，還有球場上如星星一般帶著鋒芒閃耀的好表現​，最後刻意以銳利尖角收邊隱含安可想要證明自我的企圖心。

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本次專屬品牌設計過程，雖然遇到疫情影響，林安可也透過視訊方式與設計師討論，林安可說：「面對品牌的設計規劃，以近乎苛求的心態去面對，唯有創造屬於自己喜歡的，才能讓球迷喜歡，進而了解想要傳遞的精神」。

林安可表示，這次融入線條風格設計，讓他想到阿根廷足球衣的特色，「這次設計中用AK代表我的名字，其K的設計有翅膀的感覺，展現不斷自我挑戰與突破的精神。」他也透露這次開發商品中，最喜歡的就是T恤，主要是背後印上GRACIAS SENOR，「這是媽媽常常勉勵我的一句話『感謝上天』，希望我要懂的感謝這一切。」