中職薪資仲裁11日截止，至聯盟下班前並無收到有球員申請，但過去曾有郵寄的情形，14日上班日，聯盟確定沒有收到郵寄申請，代表今年沒有球員提出薪資仲裁。

中職在2019年12月根據仲裁委員做出的決議，確認每年2月1日起的5個工作天，為受理薪資仲裁的期限，但今年適逢農曆春節假期，也將受理日延後到2月7日開始，至11日下午5點截止。

上周五聯盟回覆，截至5點前都未收到任何球員申請，但過去曾發生過例外，雖然截止日當天無人送件，但在下周一收到中信兄弟張志豪郵寄提出的申請表，最後聯盟也以郵戳為憑受理該件。

聯盟平時郵差送信時間都是在中午前，但至中午1點前並未收到任何球員申請的郵件，也代表今年沒有球員提出薪資仲裁。過去只有3名球員曾提出薪資仲裁，全是中信兄弟的球員，2019年由當時擔任球員工會理事長的周思齊打響第一炮，接著隊友陳子豪也跟進，第3位則是張志豪，但最後在球團與經紀公司溝通下後撤回。