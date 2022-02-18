上周美國職棒主席佛雷德(Rob Manfred)表示對新賽季開打十分樂觀，並透露未來兩項可能施行的新政策，包含全面DH制度、廢止補償選秀權，前景看似不錯，但今天聯盟又傳出壞消息，據報導勞資雙方進行了第六次談判，沒想到這次只談了「15分鐘」就散會，讓要來的熱身賽和開季出現變數。

I’m pretty sure I’ve had at bats longer than this meeting… https://t.co/fruWuAcjG7 — luis guillorme (@lguillorme13) February 17, 2022

據媒體《CBS運動網》報導，勞資雙方糾結原因在「薪資仲裁球員年限」部分，球員一方讓步將年限改為資歷滿2年、未滿3年80%球員能符合薪資仲裁，不過也將未達標球員獎金池額度從1億升到1.5億，此要求與資方原訂版本有段差距，雙方會談才因此告吹。

大聯盟熱身賽若正常將於2月27日開打，距今剩不到10天，若雙方沒有進一步共識，熱身賽肯定會延期，還會連帶影響到4月1日的例行賽開幕戰，除此之外，聯盟從去年12月初就開始封館，雖然還處於休賽期，但所有自由市場簽約都不得進行，使得幾位大咖球星還未能確定下家。

目前自由市場大咖球星有太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)，他是最炙手可熱的戰將，不過他索要超大合約，先後拒絕老東家太空人、老虎，導致現在仍處於「無業」狀態，此外洛磯史多瑞(Trevor Story)、勇士弗里曼(Freddie Freeman)、道奇柯蕭(Clayton Kershaw)也都還未確定開季會待在哪隊。