日本好手大谷翔平除了在場上表現勇猛，場外親民的形象也讓他擁有高人氣，雖不太會說英文，仍和隊友們打成一片。而最近他接受知名媒體《GQ雜誌》訪問也透露自己私下的生活，其中分享了自己日常生活中的10大必備用品。

さすが大谷翔平選手は目の付け所が違います👀👀



大谷翔平の人生に欠かせない10のアイテム | 10 Essentials | GQ JAPAN https://t.co/UJVd70sMza — 伝統と信頼の店 穴口ふとん店 (@anaguchifuton) January 14, 2022

大谷翔平表示身為職業球員，身上肯定會帶著球棒、手套和釘鞋，他透露自己在一年大概會打斷10支球棒，此外大聯盟球員經歷整個球季不停激戰，恢復用品可不能少，大谷翔平表示他平時也會用冰敷機、氣壓按摩器來幫助身體恢復。

再來就是個人喜好用品的部分，除了必備的手機以外，他還會攜帶IPAD，主要用來進行自我管理和資料觀看，可見大谷翔平對於自我要求非常高，3C產品可不是光拿來娛樂用。而最令人印象深刻的是他透露自己很愛睡覺，會自備枕頭、眼罩和「睡眠追蹤器」。

長途飛行各個城市是大聯盟球員的日常，大谷翔平透露自己很注重休息，在飛機上會帶著根據自己頭型設計的枕頭，另外再搭配上眼罩，然後利用睡眠追蹤器觀察自己的睡眠狀況，想必在辛勞的賽季中他能藉此獲得充分休息，才能在每天維持驚人表現。