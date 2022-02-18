花花和鯰魚哥近距離遊戲。（台視提供）

台視《綜藝3國智》日前邀中華職棒統一獅球星陳傑憲及胡智為參加「強棒星球PK賽」。陳傑憲及胡智為分屬紅、黑隊PK，紅隊隊長王少偉信心滿滿表示：「我們這隊都是體保生、穩啦！頂多就是花花一個廢棒。」並笑問陳傑憲若是真要剃除一名隊員，哪一人會被淘汰？花花此時感受到大家的眼神，立即回應：「幹嘛看我？」

遊戲需要2人1組用臉夾住棒球送到終點掛在繩子上，掛滿5個才算過關，時間越短越好。主持群建議與其用臉頰運送、球會亂滾，不如用嘴比較好固定。而花花和鯰魚哥這一組，便使出用嘴夾球運送的招式，鯰魚哥在遊戲開始前，特別提醒花花要拿出認真的態度玩遊戲，正經表示：「積極與速度，要積極、也要有速度喔！」花花難得看到鯰魚哥認真的表情，被逗得哈哈大笑，根本無法冷靜玩遊戲，費了好一番功夫才平撫情緒。

2人除了正面嘴對嘴夾球，還緊握對方的手，像是跳舞一般前進，默契意外的好，張立東見狀則笑虧：「這是新版的小鄭與麗麗！」花花聽了差點將嘴上的棒球噴出去，鯰魚哥則是沒好氣的說：「吼！你不要在那邊干擾啦！」成績不錯的他們卻意外出包，沒想到鯰魚哥在最後一刻短褲居然滑落到腳邊，幸好裡面還有一件緊身褲才不致曝光，嚇得他趕緊將褲子穿回去。以上內容於明（19日）晚8時在台視播出。