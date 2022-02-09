台視、三立八點檔《一個屋簷下》中的暖男盧彥澤，今（9日）晚將和飾演國際名模的莊茜佳，大跳貼身熱舞。盧彥澤和莊茜佳戲裡戲外都是第一次合作，他大讚對手：「很漂亮，第一印象真的滿高冷的，跟角色很像。」莊茜佳則解釋自己個性慢熟，也表示盧彥澤的笑容很溫暖：「就像角色一樣，也因為兩人練舞肢體動作多，所以迅速變熟」。

劇中兩人跳這段騷莎舞，有大量的肢體接觸，畫面十分性感，盧彥澤表示：「很害羞！有很親密的接觸，比如手要放在對方的腰上、還要互摸臉一路摸到腰，面對一個漂亮女生，還是難免有點距離感。不過身為專業演員，拍攝時還是會拿出最好的表現出來。」，導演也親自到場監督，不時示範該如何互動，盧彥澤笑說：「導演鬍子很多，我的手在他臉上滑，都覺得好刺好毛。」

盧彥澤（左）自嘲跳舞模樣慘不忍睹。（台視提供）

盧彥澤劇中不僅是一名咖啡師，還身兼模特兒，為了演出「喬凡」一角，不僅學做拉花，更為了這場戲苦練兩天的舞。盧彥澤透露自己對舞蹈並不擅長，自嘲是跳起舞來「慘不忍睹」，他不好意思笑說：「得知腳本有這個情節心頭一震，因為舞蹈有很多下蹲動作，加上兩個人貼的很近，所以膝蓋常相撞」。

盧彥澤也透露：「因為老師有提醒，回家要常常練習臀部的律動，所以上完課後，都會趁空檔在拍攝現場扭動一下。」莊茜佳也大讚他進步神速：「我覺得他回家一定有練習，跟第一次碰面練舞時差很多，感覺回家一定有苦練。」台視、三立八點檔《一個屋簷下》每週一至週五晚間8點於台視主頻及三立都會台同步播出。除此之外愛奇藝、myVideo及LINE TV也能觀賞。