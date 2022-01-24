南韓年度盛會「第31屆首爾歌謠大賞」於本月23日於首爾高尺天空巨蛋盛大展開，近幾年鮮少出現在頒獎典禮的泫雅，這次除了帶著男友Dawn一同現身擔任表演嘉賓外，舞台上火辣的穿搭與大尺度的演出，也讓現場所有人及觀眾全看傻眼。

昨日的頒獎典禮上雖不如以往眾星雲集，仍有不少亮點受到網友熱烈討論，其中一位便是以性感著稱的泫雅。當晚獲得「R&B Hip Hop獎」的她，穿著一件前短後長的綠色平口禮服上台領獎，男友Dawn則是愛相隨於台下默默注視著泫雅。除此之外。泫雅當晚還一連表演《I'm Not Cool》、《Ping Pong》兩首夯曲。

在演唱《I'm Not Cool》時，泫雅換上銀色細肩帶小洋裝盡情熱舞，而洋裝低胸U領的性感設計，與裙襬高衩的心機剪裁，使泫雅凹凸有致的曲線完美呈現；泫雅還不忘對著鏡頭雙腳大開展現M字腿，讓內搭三角小褲若隱若現，甚至彎腰秀出飽滿上圍，絲毫不怕走光，加上她嫵媚撩人的眼神，瞬間辣翻全場。最後與Dawn一同演唱《Ping Pong》時，兩人還無預警的在鏡頭前接吻當作Ending Pose，在大眾面前公然曬恩愛，嚇得主持人忍不住發出驚呼聲，在網路上引起熱烈討論。

網友看到後紛紛留言「泫雅總是不讓人失望」、「這對實在太敢了」、「泫雅總是愛得很大方」、「這次的尺度又更開了」、「一場表演閃瞎眾人」、「泫雅最高」、「姊姊實在太帥了」。

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