近來變異毒株「Omicron」肆虐，南韓確診人數再創新高，單日確診人數突破1萬3千，政府為了加強防疫，積極推廣施打疫苗，然而女星宋玧妸的經紀人卻因此出現不良反應，在打完第3劑後突然腦出血，讓她無助地發文，希望大家能捐血幫忙救經紀人。

宋玧妸26日在IG發文，透露經紀人剛打完第3劑疫苗，沒想到5天後出現痙攣症狀陷入昏迷，當時對方正在濟州島開心旅遊，卻突然昏倒送醫，如今躺在重患者室，讓她感覺十分難過，同時她也附上捐血資訊，經紀人的姊姊更是透過她發聲：「如果有可以捐血的人，請指定捐血對象捐血，拜託了。」

宋玧妸也坦言她突然收到：「在回到首爾以前，還想說至少約個飯局，（經紀人）昨晚才來我們家作客，他（經紀人）說隔了很久才吃到的家常飯，不知道有多開心，我還忘不掉他的笑容，就收到了這種消息，拜託大家幫忙看一下，懇求大家給予幫助。」

最後宋玧妸補充，雖然經紀人是A型，但不一定要A型血才有幫助，拜託大家多協助，貼文一出，也引來不少網友幫忙集氣，希望經紀人能夠早日挺過難關。