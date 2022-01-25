藝人納豆（林郁智）24日驚傳腦出血送醫治療，儘管經紀人表示跟納豆母親再次確認已經沒事，仍引起社會譁然，連他的舅舅、新北市長侯友宜都在臉書集氣。對此，曾和納豆一起主持節目《大學生了沒》的陶子（陶晶瑩），透露試圖連絡納豆女友依依未果，希望自己能幫上忙。

根據《三立新聞網》報導，納豆腦出血過多無法開刀，只能先放引流管減輕腦壓，出血原因不明，陶子表示連絡不到依依，也沒有納豆母親的聯繫方式，會再詢問納豆經紀人需不需要幫忙。

納豆和陶子因共同主持節目《大學生了沒》培養出深厚的革命情感，私下也跟李李仁是好朋友，所以納豆驚傳腦出血送醫，夫妻倆都非常擔心，陶子24日晚間在臉書特地發文集氣：「納豆希望你平安」，演藝圈星友孫淑媚、KIMIKO、小嫻（黃瑜嫻）、張宇、楊月娥、黃小柔、董梓甯、蔡允潔、廖家儀、包偉銘、康茵茵、鄭怡、馮秉軒、巫苡萱、林倪安、黃韻玲、Ella、楊麗菁等都留言祝福，不難看出納豆在圈內的好人緣。

納豆腦出血一事傳出後，網路出現各種不同版本的消息，納豆經紀人特地在官方臉書回應：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽「再次」確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！」同時感謝外界的關心。