林志玲當媽了！ 除夕曬一家三口照「終於等到小天使」 三個月前早洩密

第一名模林志玲與老公日本天團「放浪兄弟」AKIRA今（31日）在臉書曬出與小孩勾小手的照片，在除夕宣布喜獲麟兒，夫妻倆為保護懷孕消息煞費苦心，林志玲最後1次公開現身已經是2020年12月，加上半年以上沒有在社群網站上發全身照片，僅在去年11月底她47歲生日文中小洩端倪，提到「感謝生命，感謝所有美好都來得剛剛好」，而AKIRA則是直到本報記者本月初與他視訊專訪時，也未透露隻字片語，僅分享與林志玲的甜蜜2人世界，可說是保密到家。

AKIRA每次問起婚後做人進度，他都會先禮貌地感謝大家對他們的高度關注，也不會給老婆壓力，透露他們都是抱持著順其自然的態度，還霸氣喊「在我心中，她（指林志玲）就是我的孩子」，帥氣地幫老婆擋掉外界催生的關心。今年1月中，AKIRA接受本報記者視訊專訪時，被問到家庭相關問題，他僅回答和夫妻相處的部分，但體貼地不替林志玲代答是在台灣還是日本過年，當然也並未透露已當爸的好消息，夫妻倆一起約定好時間後才曝光這個喜訊，可看出他的體貼與細心，對妻子和小孩呵護備至。

升格爸爸後，AKIRA也沒有打算減少工作，繼續賺奶粉錢養家，他提到自己今年的新年新希望就是希望能夠讓「放浪兄弟」20周年單獨演唱會順利舉行，但也說自己屬於不會把工作跟私人時間分太開的類型，「在家也會分享工作，但不會把壓力帶回去，一樣在工作的時候，也不時會想怎樣做才能有更多的時間陪伴家人」，

懷孕消息曝光後，AKIRA開心在臉書上用中、英、日三語寫道「只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來」，也衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情預祝大家新年快樂，以及謝謝大家給予他溫暖的鼓勵，經紀人也回應，AKIRA今天還有其他工作在身，所以就沒特別再去打擾，「心情我想是開心的吧」，也希望這個好消息能帶給這多變的世界多一點的喜悅，並透露目前寶寶很平安很健康。