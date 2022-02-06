苑裡鎮長劉秋東跑回鎮公所搬出瀝青填補坑洞。（通苑救難協會提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮長劉秋東即便在春節期間，也二話不說跑來處理，幫忙填補坑洞。（通苑救難協會提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗43線與南山東西七路口，有一個長寬約60公分的大坑洞，一名20多歲男子6日早上8點多，騎車經過時沒注意自摔，緊急送醫所幸僅受到輕傷。

該名男子今天一早騎車買東西，行經事發路段時，因為是下坡，沒注意到有坑洞，結果自摔倒地，警消人員獲報與通苑救難協會到場救護，男子有輕微擦傷。

由於仍在春節期間，相關單位沒辦法即時應變填補坑洞，苑裡鎮長劉秋東事得知後，親自跑回鎮公所拿出瀝青，把坑洞補好，避免有下一個事故發生。

劉秋東說，現在是春節期間，大家都還沒上工，早上聽聞通苑救難協會的成員提到車禍事件，他擔心可能再造成意外，所以跑回去公所，搬出庫存的瀝青，連忙回到現場填補坑洞。

對於劉秋東在春假時，立即處理鎮民疑慮。劉秋東說，他是在地人，聽到地方有困難，當然得二話不說幫忙，他也感謝警消人員與通苑救難協會，春節時間不打烊服務大家。