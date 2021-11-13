已救助超過1萬4376個弱勢家庭的基督教救助協會今年將持續推動「第廿屆1919愛走動－急難家庭救助計畫」。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

根據基督教救助協會的《2020年急難家庭救助計畫成果報告》顯示，服務的家庭中，有82％的案主因傷殘、重病，而無工作能力。另外有超過3成，雖然收入低於政府公告的低收入戶標準，卻因特殊原因無法得到補助。他們平常或許還可勉強度日，但一旦遇到天災、重大傷病、失業等意外，因不符合社會救助法補助標準，無法得到政府補助，就成為所謂的「急難家庭」。

為了幫助這些家庭，基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動—急難家庭救助計畫」，以「1919要救要救」的精神，為急難家庭籌募緊急救助金。19年來，總計已攜手全台1418個1919服務中心、1萬4500名志工，以提供每月5500元、連續4個月的方式，救助了1萬4376個急難家庭。

如位於台南白河水庫旁的白水溪社區，是一個擁有數百年歷史的希拉雅族聚落，居民平均73歲，40戶當中有30戶是弱勢或獨居。這是一個已被社會遺忘的地方，公車到不了，只有每周一次的小黃公車載居民到山下採購、看病，其中阿南哥母親在白水溪待了一輩子，後面臥床這幾年，所幸救助協會常來看我們，申請1919食物包，也幫媽媽的後事申請了1919急難救助金。

已救助超過1萬4376個弱勢家庭的基督教救助協會今年將持續推動「第廿屆1919愛走動－急難家庭救助計畫」，於11／15舉行線上救助挑戰營、12／26-2022／1／8單車環台等勸募活動，盼望能轉化許多弱勢家庭被社會淘汰的命運。捐款可洽基督教救助協會官網。