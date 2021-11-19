台中市立委第二選區立委補選登記，從15日開始除了林靜儀、李昇翰、顏寬恒、張烱春，林金連今日也完成登記。（林金連團隊提供／盧金足台中傳真）

黎明幼兒園園長林金連強調「我無黨無派，獨力參選，擺脫政黨金箍罩」。（林金連團隊提供／盧金足台中傳真）

台中市立委第2選區立委補選登記，從15日開始到19日截止，除了林靜儀、李昇翰、顏寬恒、張烱春等人，黎明幼兒園園長林金連中午也完成登記，強調堅守台灣人民土地正義，嚴禁強權黑道霸凌掠奪，向選民宣示，不要台灣切兩半，選舉不能只為政黨操弄，要選出真心為人民做事解憂者。

台中市第2選區立委補選，代表民進黨的參選人的林靜儀15日到台中市選委會完成登記，16日下午無黨籍李昇翰完成登記；18日除國民黨徵召的顏寬恒登記，還有台灣股票黨的張烱春也登記參選。

多次為土地公平抗議的林金連，今日中午也到台中市選委會完成登記，林金連強調，參選與不參選陷兩難，台中黑道勢力大到全國握有權力之政治人物都得敬拜山頭，連總統都得敬畏三分。

他雖住在南屯區，隔壁村發生台中市政府勾結強盜徵收土地掠奪事件，看到老農夫被逼到夜不成眠發瘋嚴重憂鬱症，哭訴跪求天拜地的哀嚎畫面，但卻沒有人敢插手救助。

林金連表示，很多真心好朋友勸他不要選，參選可能會吃子彈，很多地方民代都說選這區要穿防彈衣，但看到前竹區段徵收的災難鄉親誰來拯救，時勢所趨，捨我其誰，我不入地獄，誰入地獄。

林金連呼籲，不要台灣切兩半，選舉不能只為政黨操弄，活在台灣這塊土地的所有人不論是早芋，晚芋或蕃薯，閩客、原住民，通通不分，都是台灣一家人，透過補選，翻轉台灣，人民當家作主，不被政客及黑道勢力所操弄。

「兩黨兩個爛蘋果已丟棄，請不要以為你家才會種蘋果，放過人民不要堅持再拿兩個爛蘋果，非吃不可」，林金連喊話，最起碼台灣還有很多與林金連一樣的道地芭樂可以選擇，才不至於淪為假民主政治，汙辱選民，那才是台灣最可悲的政治。

林金連表示，台灣民代大部分由政黨提名支撐，很多弊案不能揭，淪為政黨背書的橡皮圖章，政黨利益擺中間，人民福祉拋一邊，政府居住政策，不斷搶人民土地，不斷帶頭提升地價，與財團共謀炒高房價，讓年輕人低薪，高物價，買不起房，既使有買也將背負一輩子房貸成為屋奴。

「我無黨無派，獨力參選，擺脫政黨金箍罩」，林金連說，同為被迫害者，才能真正了解人民之苦，為台灣人民創造幸福，不再生活於恐懼掠奪中，他誓言參選決心，不懼強權黑道威脅，期能獲得第二選區選民認同支持。