教育部體育署110年度「體育推手獎」於11月25日在台北美福飯店舉行頒獎典禮，長期支持國內體育活動不遺餘力的華南金控，今年為連續第十年獲得「體育推手獎」肯定，更是連五度同時獲得該獎項贊助類金質獎、長期贊助獎，及推展類銅質獎等三大獎項。為表達對於國家體育推展之重視，副總統賴清德親臨會場致詞並頒發獎項，華南金控由總經理羅寶珠代表出席受獎。

華南金長期透過舉辦或贊助各項體育訓練與賽事，及提供國家代表隊與基層運動團體物資與經費等，積極推動國家體育發展，推動項目包含棒球、體操、足球、拔河、路跑、羽球及桌球等。

華南金自民國96年起，長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計劃，冠名舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，並贊助國內舉辦國際棒球賽事。除紮根基層棒球運動外，華南金自民國106年起，贊助教練林育信、選手李智凱及黃克強的訓練經費、傷害保險、信託及理財規劃等。2020年東京奧運，在國家隊總教練林育信的帶領下，李智凱拿下男子鞍馬個人項目銀牌，國家隊團體排名第十，皆創下臺灣體操史上最佳成績。

此外，華南金自民國99年起，長期捐助中華足協辦理國家代表隊集訓及聯賽經費，華南銀行自民國109年起，每年冠名贊助「臺灣企業甲級足球聯賽」。華銀自民國107年起，每年贊助景美女中拔河隊活動經費，景美女中拔河隊於民國109年奪下「2020年世界盃室內拔河錦標賽」三金二銀的優異成績。

為帶動民眾參與體育活動，華南金自民國100年起，每年響應財政部，與各區國稅局共同舉辦「統一發票盃路跑活動」。對內，每年定期舉辦「華南金融集團羽桌球比賽」，以促進同仁交流，倡導集團運動風氣。

未來，華南金將秉持著「守護初衷 勇敢造夢」的精神，持續守護臺灣運動員在國際體壇綻放光芒，讓世界看見臺灣，也將榮耀帶回臺灣。