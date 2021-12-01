光鼎生技（6850）1日宣布，該公司開發的以「Qsep系列生物片段分析儀」，榮獲「第20屆藥物科技研究發展獎」的金質獎，該獎項由衛福部與經濟部雙中央主管機關主辦，此次在醫療器材組共有14家優良廠商入圍。

光鼎表示，「Qsep系列生物片段分析儀」是由公司百分百技術自主進行開發，以毛細管電泳技術和專利光學模組為核心，自2011年第一種機型問世開始，躍居為亞洲唯一毛細管電泳原廠，後經不同市場所需延伸開發，並透過經銷代理模式將產品銷售至世界各地，目前在全球擁有超過40餘間經銷商，產品則已銷至50餘國。

「Qsep系列生物片段分析儀」可適應各式場域，完美契合客戶之所需，在「生物科技研究」、「基因檢測」、「臨床診斷」等三大領域進行無限應用之延伸開發，在藥物科技研究發展上提供最大助力。

光鼎表示，該公司生技致力於提供全球客戶「精準、快速、直覺化」的基因檢測平台，期許能以創新的研發思維讓基因檢測生活化，讓基因檢測更加普及以提升人類整體健康。