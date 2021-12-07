光寶科(2301)11月合併營收為149.18億元，月增2%，為今年單月新高，光寶科總經理邱森彬表示，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢。

受惠於核心事業終端市場需求穩定，光寶科11月合併營收為149.18億元，月增2%，不含自今年起不列入合併財報之閎暉實業，年增9%，創今年單月新高，累計今年前11月合併營收為1497.69億元，年增9%。

就各部門來看，資訊及消費性電子部門因筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升，以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收年增5%，營收占比達53%。

受惠於LED光耦合器與感測模組在5G、AIoT、綠能應用等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，光電部門營收年增6%，營收佔比為19%。

雲端及物聯網部門因雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增10%，月營收占比為28%。

邱森彬表示，受今年第3季車用電子及雲端運算缺料影響，部分訂單遞延至第4季，且雲端運算及車用電子需求維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，在產品組合優化下，毛利率可望優於去年同期。