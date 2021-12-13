【時報記者王逸芯台北報導】電信三雄公布11月財報，受惠雙11檔期點火，帶動台灣大(3045)轉投資momo大舉貢獻，台灣大單月營收成功超越中華電，但就每股獲利來說，中華電(2412)仍以0.34元險勝，台灣大、遠傳(4904)則分別為0.31元、0.2元，另外，累計前11月，中華電也依舊穩坐電信獲利王，累計每股獲利為4.22元。

中華電11月合併自結營收為182.4億元，較去年同期成長0.3%，主要是因為行動服務營收因5G高資費用戶數成長而持續增加、應用加值服務營收因資安專案入帳而增加等，11月營業淨利為34億元，較去年同期微幅減少，歸屬於母公司業主之淨利為26.3億元；每股盈餘為0.34元，累計前11月每股獲利4.22元。與全年度財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

截至11月底止，中華電光世代寬頻用戶數為368.7萬戶，其中60Mbps以上的客戶數250萬戶，300Mbps以上客戶達62.7萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.3萬戶，行動通信總客戶數達1189.3萬戶，持續維持正成長。

台灣大11月自結合併營收183億元，寫下單月歷史新高，EBITDA為27.8億元，營業利益13.3億元，稅後淨利8.6億元，稅後EPS為0.31元。累計前11月合併營收1423.1億元，EBITDA為302.4億元，營業利益146.2億元，稅後淨利101.5億元，稅後EPS為3.61元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商及家用寬頻三大成長引擎合力推動，尤其雙十一檔期買氣暢旺，電子商務11月營收創歷史新高，年成長34%，使合併營收年增達20%。行動業務方面，台灣大獨家結盟Disney+，並於本月推出全產品線資費方案，加上mo幣多及好速成(又又)5G方案之申辦動能，以及獨家代理Google新機Pixel 6系列熱賣，使5G月租型用戶滲透率穩步成長，帶動行動服務營收連九個月年增，智慧型手機用戶ARPU續創年度新高。獲利方面，受惠電商、電信及有線電視業務EBITDA同步年成長，11月合併EBITDA年增9%，自今年三月至今均維持成長，合併營業利益則年增達12%。累計前11月，電信業務營收年成長符合展望，合併營收及合併EBITDA分別維持18%及5%年增，皆優於年度業績展望目標。

遠傳11月合併總營收為80.51億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務成長和數位加值服務營收挹注，締造月營收連續13個月正成長，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.38億元與6.57億元，合併EBITDA年成長率高達5.9%，稅後EPS為0.2元。累計前11月遠傳合併總營收為772.28億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為257.44億元與84.93億元，累計稅後EPS為2.61元，累計今年1至11月EPS已達全年度財測目標的101%。