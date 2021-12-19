四大公投上周末在風雨中登場，國民黨支持的「四個同意」全線潰敗，執政的民進黨動員全黨及政府資源取得完勝，也是自然。只不過好戲才開始。四個不同意，台灣會更好嗎？反萊豬公投失敗，台灣就真能加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、走出國際嗎？核四不重啟，台灣就能完成能源轉型、穩定供電、維持經濟成長動能嗎？顯然問題沒那麼簡單。

「反萊豬」公投，民進黨全黨口徑一致導向「反美豬」，進口萊豬瞬間成為「聯美抗中」或「反美親中」，如此操弄帶風向，自能激化意識形態引領「我族」堅定投票，開票結果也顯示「抗中」仍是票房保證。

經濟部長王美花說，「反美豬」恐讓台灣成為國際孤兒，進不了CPTPP，「拿石頭砸自己腳」。但外交部次長俞大㵢卻表示，萊豬不是台美間唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展。美國清楚台灣是民主社會，公民表達不同意見本就是權利。反萊豬若過關，頂多是美台「貿易暨投資架構協定」（TIFA）或經濟夥伴對話多了一項議題，美國需要台灣，又豈會推翻台美關係？蔡政府打「經濟牌」雖奏效，卻讓單純的食安公投變了調。

再說加入CPTPP，靠老美恐起不了作用。美國非CPTPP會員國，再者11個會員國中，紐、澳並未開放萊豬。若禁萊豬構成台美貿易障礙，美國貿易代表署今年已連6年羅列台灣「貿易障礙」校園非基改營養午餐，是否也得迎合美國被迫開放？加入CPTPP關鍵在兩岸，不是美國。

至於重啟核四，福島事件確實令人感到畏懼，台灣反核有一定道理，但在全球強調減碳、對岸甚至喊出2060年達「碳中和」之際，核能利用已成不得不然的選項。

《時代》雜誌報導，今年COP 26氣候大會，已討論「核能是否算綠能」的議題，法國、捷克和部分歐盟國家呼籲將「核能」納入永續金融分類，即俗稱的綠色投資，這顯示為了應付全球暖化及供電，核能已是考慮方向。

蔡總統提出的「2025非核家園」已成民進黨神主牌，公投後反核更成為「綠色禁臠」。但目前以太陽能、離岸風電為大宗的綠能轉型都難稱順利，未來為滿足電力供應，唯一辦法就是加強排碳的火力發電，台灣下一步豈不成為亞洲屬一屬二的「碳排大國」？幾次大跳電政府至今找不到替代方案，台電未來難道不用大幅調高電價？一旦供電不穩，台商回台及外企投資都將大受影響。

這次是「公投不綁大選」的首次公投，證明民進黨改變策略的成果。投票率僅4成1絕非代表深化民主，而是架空民主。「四個不同意」台灣哪裡會更好？美國強銷軍武、萊豬，未來還有什麼讓台灣變更好？反核讓台灣不受核能威脅，但核電廠全除役、風電和太陽能未跟上，電價成倍漲，台灣怎麼辦？民進黨雖完勝，但很可能輸掉台灣的未來。

（作者為資深媒體人）