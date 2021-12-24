這周，民進黨的「家天下」，再度在立法院逞威風！繼上周公投以國家海量資源動員輾壓全台民意後，周二立法院院會，民進黨將總預算逕付二讀，打破有史以來預算審查的作法，引起各界強烈抨擊，但24日民進黨又重操故技，要將《地方制度法》也逕付二讀，不滿的藍營立委因此占領主席台癱瘓議事。雖然這兩次，民進黨都提出妥協方案，將案子退回委員會審查，但民進黨往專制獨裁方向走的腳步又快又急，全民不應再忽視。

兼任民進黨主席的蔡英文總統在完封四大公投後，食髓知味，毫不遮掩其獨裁心態，透過民進黨的投票部隊，為即將卸任的新竹市長林智堅量身打造縣市合併升格的新盤面，此舉的深遠影響將讓以往被視為藍大於綠的新竹產生質變與量變，用意完全是將政黨利益凌駕於國家利益之上。

為了蔡總統的「限時修法」要求，民進黨24日要將《地方制度法》逕付二讀，在藍營立委占領主席台後，立法院長游錫堃才召集朝野協商，搓出了一個「名義上」各退一步的方案：交付內政委員會審查。但按照立法院議事規則，即便委員會沒有共識，民進黨已列為必過的重要法案，還是可以在日後的朝野協商時直接抽出來逕付二讀、靠人數優勢強渡關山通過，現在卻完全漠視在野黨的審查權力，橫柴入灶，已完全不在乎民主了。

可見在此次四大公投被民進黨完封後，民進黨對於「民意」更加有恃無恐，幾乎已經不把在野黨看在眼裡。本來在立法院就有多數優勢，想過什麼法案沒有過不了的，但現在連民主的「程序」都懶得演了，蔡總統可以指揮立法院法案通過的時間，民進黨一再用「逕付二讀」直接封口在野黨，霸道囂張的行徑離獨裁看來不遠了。

從權力掌握的樣態分析，蔡英文的第二任期必須全力防止跛腳，以免民進黨從中央到地方的政治人物連年橫徵暴斂的貪瀆弊案被揭露後，重蹈前總統陳水扁的覆轍；另一方面，藉由選舉提名的乾綱獨斷，讓大小政客必須仰望集權後蔡主席關愛的眼神，小英才能在一次又一次的民意反撲浪潮中被鞏固擁護。這一切的操作，已經在這次公投中獲得正面應證。

大多數選民沉默不投票卻當了民進黨獨裁的幫凶。民進黨就是能抓住台灣公民社會與在野黨軟弱的缺陷，繼續予取予求。就如民眾黨立委蔡壁如所說，國土行政區畫是嚴肅的事情，怎麼會今天有人想起就設置，這真的匪夷所思，「台灣的民眾真的要站出來！」縣市合併升格是大事，沒有事先的評估和規畫，也沒有地方議會的背書同意，完全由上而下，倡議的新竹市長林智堅能夠代表新竹縣市民眾的意願嗎？

在野黨雖然有抗議，但不能只是向同溫層展示「我們已經有抵抗了」，應該思考在野黨彼此之間的合作，再結合民意，展開更具體的行動，遏阻蔡英文不斷強化的新黨國體制，也避免在野黨的監督力量一步步被執政黨弱化，甚至沒收。

（作者為資深媒體人）