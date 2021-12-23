紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，他正在考慮是否對該市每年除夕在時代廣場舉行的跨年慶祝活動實施更多安全方面的限制措施。

白思豪表示：「我們正在考慮是否要實施額外的措施，讓這個活動能更加安全。我們還在討論中，當然，我們的目標是讓活動可以繼續舉辦」。

受到疫情影響，去年紐約市決定不開放一般民眾進場參加跨年活動，經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式在沒有大批群眾一起倒數的寂寥中結束，創下該活動自1907年開辦以來最冷清的一次。

白思豪周三和他的公衛幕僚宣布紐約市將開設七個新的新冠病毒測試中心，以及新增五個居家快篩檢測套組的發放中心。

根據目前規畫，除了具有醫療豁免的人以外，紐約市的跨年夜慶祝活動要求所有參加者至少在12月31日周五前兩周接種完疫苗，但不要求已完整接種疫苗的人必須接種加強針或戴口罩。

白思豪表示，如果計畫有任何變動，他會在聖誕節之前宣布。

在即將迎來這個一年一度的盛大派對之際，紐約市正面臨新冠病例大幅增加。截至上周六，紐約市的新冠病毒陽性檢出率已經超過 9%。根據紐約市衛生單位的最新數據，陽性率在一周內幾乎翻倍增長。