外交部20日表示，韓國政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講，外交部因此召見韓國駐台代表表達強烈不滿，同時訓令我駐韓代表向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

外交部表示，韓國「第四次工業革命委員會」於9月邀請唐鳳在本月16日「2021第四次工業革命全球政策會議」發表線上演講，議程以「台灣數位部長」稱呼唐鳳。但該委員會在台北時間16日上午7時50分，以電郵通知唐鳳臨時取消邀請，理由是基於「兩岸關係各層面的考量」。 韓國外交部官員21日表示，此事「是綜合考慮各種條件後做出的決定」，強調「韓方與台灣保持非官方務實交流的基本立場不變」，並否認北京介入此事，但此一外交詞令的弦外之音不言而喻。

韓方臨時取消唐鳳演講，蔡政府自然會感到錯愕與不滿，但外交部不深究原因，直接大動作向韓方提出嚴正抗議也欠妥適，此舉非但無濟於事，反而可能破壞台韓關係。

韓國主辦單位原先必是出於善意，從技術層面考量，決定邀請唐鳳演講。但由於唐鳳日前應邀參加美國舉辦的「民主峰會」，遭到中國大陸強烈抨擊，會議中又發生一張圖卡疑似踩到美國「一中政策」的紅線，唐鳳的視訊畫面一度「被消失」，可能使得韓國外交部門對唐鳳心生顧忌。

美國是世界獨霸，可以比較不在乎中國大陸的反彈，但也不容許台灣搞小動作，韓國基於國際現實考量，更須顧及中國因素。

唐鳳畫面被「消失」一事，美方以「技術性問題」帶過，蔡政府也未向美國提出抗議，但美方魯比歐參議員要求白宮做出解釋，引發了軒然大波。此事看在韓國政府眼裡，不得不防範於未然，為了安全起見，被迫採取斷然措施。

我政府官員參加國際活動處處受限，根本原因是兩岸關係極為不睦。韓國此次取消唐鳳演講，再度證明台灣參與國際仍然受到兩岸關係的牽制。

蔡總統就任後，兩岸關係急轉直下，使得我衛生署長在連續8年獲邀參加世衛大會之後，再度被排拒於門外。今年國慶，蔡總統在演說中提出「四個堅持」，其中暗藏外界所稱的「新兩國論」，再使兩岸關係雪上加霜，大陸在國際間更加打壓我方的活動空間，尼加拉瓜日前和我斷交，轉跟大陸建交，殷鑑不遠。

蔡政府的政策大方向錯誤，再加上唐鳳的小動作，促使韓方未雨綢謬對唐鳳演講臨時喊卡，我外交部可以對此事「表示遺憾」，但向韓方「嚴正抗議」，則是反應過度。外交工作講求廣結善緣，創造雙贏，台韓並無歷史性爭議，近期也沒有重大齟齬，考量韓國的外交策略也無「抗中保台」的可能性，蔡政府的態度不應過於強硬，壞了雙方的友好關係。

蔡政府想要擴大國際參與應該反求諸己，設法改善兩岸關係，如果一味指責他國政府，不但於事無補，反而會與他國產生嫌隙，可謂得不償失。

（作者為退休大使）