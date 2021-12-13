晶圓薄化及再生晶圓廠商昇陽半導體(8028)11月營收仍在歷史高檔，隨著10、11月營收攀高，第四季營收挑戰新高。展望明年，公司再生晶圓持續擴產，隨著新廠將在明年下半年量產，增添明年業績成長動能。

今年再生晶圓需求強勁，加上先前擴產效應，昇陽半10月營收創高達2.55億元，11月營收在2.53億元的次高水準。目前再生晶圓需求暢旺，產能均維持滿載，整體第四季營收可望創新高。昇陽半今年前11月營收25.97億元，年增16.74%，為同期新高。展望12月營收仍在高檔，今年營收將可望同創新高。

展望明年，昇陽半先前購入的台中友達晶材廠，規劃再生晶圓增產，預計明年下半年加入量產，明年的再生晶圓的成長幅度看好，也可望帶動公司營收再挑戰新高。

目前昇陽半再生晶圓12吋月產能為33萬片、8吋再生晶圓月產能為7.2-7.5萬片，新購入的廠總投資額為72億元，將分二期擴產；看好隨著晶圓代工大客戶成長，整體再生晶圓未來幾年可望維持12-15%的年成長幅度。

整體而言，明年再生晶圓業務成長看好，晶圓薄化業務明年也將是成長表現。

昇陽半目前晶圓薄化月產能為7.5-8萬片，明年預期穩定成長，公司並致力良率優化以及成本的控管，明年薄化業務的毛利率也可望改善。