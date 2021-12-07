柏特光電(6859)將於12月8日上興櫃，受惠訂單量攀升且產品比重優化，伯特光電(6859)前10月稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為4.93元，伯特光因可快速提供客戶「精密」相關模具及金屬零組件高品質解決方案，營運可望隨著智慧型手機多鏡頭、車載鏡頭及VR/AR/MR裝置需求提升成長。

伯特光主要從事精密光學鏡片用模具及精密光學金屬零組件之設計、製造及銷售，產品包括智慧型手機鏡片模具、VR/AR/MR擴增虛擬及混和實境產品鏡頭用模具及零組件、先進輔助駕駛車載用鏡片模具及零組件、生技醫療或智慧家電/高科技3C感應裝置/監控設備光學鏡片用模具及金屬零組件等，實收資本額為新台幣2.93億元。

根據統計，2020年台灣光學器材製造業生產值為新台幣969.79億元，銷售值為新台幣888.49億元。

伯特光總經理陳柏輯表示，公司傳承日系光學大廠對於經營管理及品質至上理念，透過嚴謹的生產管理及專業品管檢測為產品嚴格把關，以達到對產品高品質的要求，伯特光擁有完整的模具設計能力、關鍵製程技術、生產加工設備、超精密加工及檢測能力，公司產品以客戶導向為主，只要和「精密」有關的模具及金屬零組件，伯特光皆可快速提供客戶高品質的解決方案。

隨著消費者對於智慧型手機中相機鏡頭日益重視，手機鏡頭也越來越多，2020年智慧型手機後置鏡頭三鏡頭的設計比重已提升至31%，成為市場主流，四鏡頭以上的設計比重亦有23%，顯示多鏡頭設計將成為未來智慧型手機的趨勢，亦帶動光學鏡頭需求量逐年攀升；此外，元宇宙帶動VR/AR/MR等設備需求提升；各國對於先進駕駛輔助系統(ADAS)的重視與自駕車的快速發展也帶動車用鏡頭前景看好。

伯特光109年度營業收入為8.6億元，稅後淨利為1.1億元，每股盈餘為4.86元；受惠訂單量攀升且產品比重有所調整，柏特光前10月營業收入為8.38億元，毛利率29.44%，稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為4.93元。