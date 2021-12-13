尖端醫(4186)技術移轉和迅生命科學第1階段90%簽約金已入袋，計135萬美元(約合新台幣3800萬元)，將待專利及商標移轉後，可全數收足第一階段里程金。

尖端醫受惠TAT-HOXB4蛋白藥物技術移轉和迅生命科學，若後續開發順利，未來階段總里程金更上看2400萬美元，以及尚無法估算之產品上市10年分潤金，將為未來營運增添新動能。

尖端醫董事長蘇文龍表示，依雙方簽訂，下個里程金在專利及商標移轉之各國官方收件且經代理事務所通知後，可取得15萬美元，若日後完成第1～2期臨床試驗，即可先行取得200萬美元，另臨床第3期完成後，再注入700萬美元。

尖端醫指出，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期。

近年在衛福部「特管辦法」法規開放下，尖端醫在既有技術基礎上，已獲得衛福部核准通過七案，包括自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等，已開始合作的醫院有花蓮慈濟醫院、新光醫院、光田綜合醫院、臺北醫學大學附設醫院，其餘仍待衛福部核准。