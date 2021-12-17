上市櫃生醫股多頭指標藥華藥(6446)今日開低走低，鎖在跌停板333元，空方壓力順勢而出，日前飆漲的逸達(6576)、泰福-KY(6541)也紛紛壓低修正，資金轉進興櫃市場的生醫族群，禾生技(4194)、台睿(6580)漲幅都在2成以上，彥臣(4732)、華上生醫(7427)、因華(4172)等漲幅也在1成以上。

彥臣自主研發抗癌新藥NBM-BMX，已通過美FDA美國一期臨床試驗審核，將進行二期臨床試驗，目前規劃適應症之一為膠質母細胞瘤，明年第二季開始進行。膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，目前仍無適合的藥物治療方式，是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。

華上生醫聚焦在晚期及難治性癌症的創新藥物開發。Tucidinostat/Chidamide或稱西達本胺(台灣商品名為剋必達/Kepida)，屬於口服表觀遺傳調控劑(Epigenetic Modulator)，是全球第一個上市的亞選擇性去乙醯化(酉每)抑制劑(subtype-selective HDAC Inhibitor)。

華上生醫在2013年10月取得Tucidinostat在台灣的專屬授權，在台灣進行臨床試驗、原料藥與製劑國產化開發、加值創新研發，在台灣已經完成兩個Tucidinostat治療適應症的開發，包括有治療復發或難治外周T細胞淋巴癌及HR+/Her-2-晚期乳癌，在2021年分別向TFDA提交新藥查驗登記申請，持續審查中。另一方面，為了新藥產品生產自主性，華上生醫攜手台耀及杏輝公司投入多年開發，在台灣遵循PIC/S GMP要求，生產Tucidinostat的原料藥、固體分散體及製劑，並向TFDA申請Tucidinostat原料藥與固體分散體的DMF(原料藥主檔案)。