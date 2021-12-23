台灣東洋（4105）控告前董事長林榮錦背信案，最高法院23日將全案發回台灣高等法院更審；兩位當事公司／人表現兩樣情！東洋「欣慰」期望早日討回公道，林榮錦則發出聲明表示「遺憾」，強調「絕不會倒下，會繼續努力向法院證明原本就應該有的清白」！

林榮錦聲表示，台灣生技產業未來的發展，一定要與世界先進國家合作，並且共享利益、分散風險，他的初衷迄今沒有改變，我也將持續努力尋求爭取理解，並保障自身法律權益。

林榮錦強調，任職東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，一直秉持初衷，將從瀕臨破產的東洋，打造成台灣有目共睹的生技製藥公司。生技產業是他投入一生的摯愛，在全球疫情嚴厲的考驗下，台灣再次讓全世界看到醫療軟實力以及生醫產業的無窮潛力，也正是台灣的生技醫藥公司高速轉動、積極引進國際資源，尋求在國際立足的絕佳機會，期盼未來能攜手合作打進世界盃，而不是僅在島內短視內鬥。他絕不會倒下，會繼續努力向法院證明原本就應該有的清白！

東洋則指出，林榮錦於任職東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，檢察官起訴林榮錦犯罪所得超過30億，一審法院依「非常規交易罪」及「特殊背信罪」判處10年有期徒刑，未料二審法院對證據見解迥異，改判無罪，台灣東洋聲請檢察官上訴三審，歷時一年多的審理，最高法院認為本案關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG是否具備履約能力，及授權契約是否須經台灣東洋董事會決議、台灣東洋是否因此受有損害等三大疑點未釐清，因此，23日判決發回高等法院更審。

另外，Inopha AG則透過在台聯繫窗口王啟儒表示，2008年與台灣東洋製藥合作，並在歐州已經成功申請紫杉醇藥證。而台灣高等法院二審時也同意，合約性質不屬於東洋規定的研發合約，也未約定東洋需支付Inopha AG費用，其中4項學名藥的製劑配方於簽約時尚未完成，不屬於無形資產。且後續Inopha AG確實從事臨床試驗且進行藥證諮詢。東洋漠視此一事實，在歐洲及台灣大肆興訟，對此Inopha AG表示遺憾，但仍相信台灣司法公正，盼此案能回歸司法判斷。