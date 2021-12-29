陝西省西安市自9日爆發新一波本土新冠疫情，台商聚集的東莞也遭到波及，尤其是大朗鎮出現多起本土病例；今（29）上午10點大朗解除進出的交通管制，等於宣布東莞封城結束，當地台商得以按計畫踏上返鄉之路。

西安疫情目前擴及五省六地，包括陝西的延安、咸陽，以及廣東東莞、北京通州、河南沈丘，和山西運城。

東莞最早發現的本土病例是2名於4日自陝西返回的人士，由於已在當地活動多日，東莞防疫部門因此自13日晚間開始進行全市篩檢，一個晚上就篩檢82萬人，第二天則擴大篩檢到五個鎮區，包括大朗、東坑、寮步、長平和松山湖，全員篩檢。

東莞有1千萬人口，很多台灣人不相信中國防疫機構能在幾天內完成如此龐大的篩檢量。

而據當地台商分析，疫情期間，大陸民眾（包括台商），手機都有兩個二維碼，一個是「通信大數據行程碼」（提示你在14天內到過的中、高風險疫區），另一個是各省的建康碼；按照廣東目前的防疫規定，只要你身處中、高風險疫區，健康碼（粵康碼）就是黃色，若你取得48小時內的核酸檢驗陰性證明，就變成紫色，有了它，才能搭高鐵、飛機或入住旅館。

假如你拒不去做核酸檢驗，時間一久，健康碼變成紅色，當地防疫人員就會上門，把你送到集中隔離場所。台商表示，所以基本上沒人敢拒絕去做核酸檢驗。

由於本土確診病例都在大朗鎮，當地從14日至今已經進行過6次全員檢驗，平均3天做2次；其他區域則是進行2到3次的檢驗。

根據「大朗鎮新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室」29日發布的通告，大朗鎮自12月18日以來沒有發生社區感染的新病例，最近連續五輪大規模核酸檢測結果均為陰性，因此自29日10時起，調整交通管控措施，取消車輛通行證的發放和查驗。大朗解除交管等於東莞也解除封城。

東莞台商表示，由於12月已經過了出貨旺季，很多台商工廠原本就開始準備放假過年，因此，10多天的準封城措施對他們的影響不大。

在東莞解除封城後，當地許多已經兩年沒回台灣的台商開始準備返台事宜。一位台商透露，他一家三口1月初將從澳門搭機返台，這是因為東莞到香港的水路交通年前很難買到票，加上香港目前是疫區，管制措施嚴、航班經常變動，不如從澳門轉機回台比較方便；這名台商感慨，這次返鄉來回花費在20萬台幣以上，所謂「很多台商要返鄉」，其實也只有那些花得起錢的台商。

東莞疫情緩和，但西安當地疫情仍然非常嚴重。即使23日已經封城，28日中國新增的152例本土確診病例，西安就占了151例；在西安設有NAND記憶體廠的三星已進入緊急運營狀態。