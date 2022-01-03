在2022年亞洲股市方面，目前市場關注的有幾個面向，包括中國大陸景氣刺激政策、美元匯率走勢、散戶參與度，以及IPO(股票初次公開發行)等。

根據統計，在2021年時，MSCI亞太指數的漲幅，要比全球歐美指數還要少約20％。因此，在新的2022年時，也比較會有反彈的機會。由於中國大陸在2021下半年開始對部分大型陸企實施較嚴格的控管制度，使得亞太指數不漲反跌，使得2021年線還收黑4%。

因此，市場希望中國大陸在2022年可以再推出刺激經濟成長政策，然後再加上當地疫苗接種率與日俱增下，將可對股市形成利多。

美國投資管理Invesco表示，除日本以外的亞太地區股市表現，2022年是可以期待的。因為這個區域內商業活動，也將隨著疫苗覆蓋率增加，以及陸續重新開放中成長。

首先，中國大陸股市2022年可望上漲，因為當地政府誓言將拉抬遭房地產低迷，以及消費力疲軟所拖累的經濟成長，包括大規模減收費用與稅務。同時，人民銀行也將注入更多金流到當地金融系統中，故市場預計人行還會宣布更進一步的寬鬆政策。

在政治方面，2022年3月5日預計召開全國人民代表大會，習近平所提出的鼓勵中國大陸有錢人與當地民眾分享財富的共同富裕政策，可能成為會中焦點。還有下半年的第20次中國共產黨全國代表大會也很重要，因為可以藉此鞏固習近平終身執政地位。

貝萊德以及匯豐都認為，2021年中國大陸嚴控下，包括科技類股、教育相關類股以及房地產類股都跌得慘兮兮。因此，經過重整後的這些陸企，在2022年時應該會有不錯的表現空間。

另外，新冠疫情方面，中國大陸是目前全球中，唯一一個對病毒零容忍的國家，為抑制疫情擴散，很有可能會在2月冬奧前都一直封境。因中國大陸是全世界最大的消費族群，故一旦重開邊界，得利的公司將會從航空公司到豪華精品等景氣相關股票。

法國巴黎銀行卻表示，話雖如此沒錯，但預期中國大陸將會重新大開國門的機率不大。同時，中國大陸大範圍封城抗疫，只會惡化全球供應鏈斷鏈問題。拿迄今已封城10天的西安來說，在當地設廠的韓國三星電子，以及本土的比亞迪汽車，現在也面臨產能恐無法達標窘境。

在美元匯率方面，為對抗高漲的通膨，日前聯準會已宣布要減少債券購買規模，還有將會至少升息3次。這表示美元可能會再次走強，屆時亞洲的資產商品可能會一片兵敗如山倒。再加上中國大陸經濟成長趨緩，對大宗物資以及相關匯率未來的走向都會形成壓力。

對2022年的東南亞股市來說，是比較容易受到資金外流的影響。不過，不太可能重演2013下半年的減債恐慌（taper tantrum）。另外，日圓若走軟對當地以出口為主的經濟有利，同時，對日股未來走勢也是利多。

2013年的減債恐慌，是時任聯準會主席伯南奇，於2013年5月便一直宣布將減少債券購買金額。加上資訊有落差，全球投資人誤認美國升息也應該不遠了，故包括印度、土耳其、巴西、印尼以及南非，這些金融體質欠佳的國家被外資大幅撤資，導致當地兌美元匯價大貶，此金融危機也被稱為脆弱5國事件。

因此，為避免9年前的減債恐慌重演，現任聯準會主席鮑爾便不斷苦口婆心表示，目前減少購債行為，不代表將要升息。因為若要升息，要考慮因素要比減債多得多。摩根大通也說，美國聯準會現在全力溝通，就是避免全球公債殖利率、利率以及匯價大幅波動，進而造成亞洲股市利空。

另外，在韓國以及印度等地的散戶，在經過過去兩年前仆後繼瘋狂參與後，現在看起來也已有退燒跡象。分析師樂觀其成，因為可以減少2022年當地股市上下巨幅波動，預料外資也可望進場鎖定有基本面的股票。

野村證券認為，外資在大賣之後，可能會在2022年重新進駐韓股。同時，也預估台灣在2022年時會升息兩次，若屬實可能會影響當地散戶投入台股的意願。

因中國大陸緊控陸企下，香港股市在2021是震盪的一年。市場也在關注已從美國下市，並計劃2022年夏天在香港上市的滴滴出行股價表現。另外，在美國正夯的SPAC(特殊目的收購公司)，也進入新加坡股市交易，勁敵香港股市也推出自己的一套規範制度。因此2022年，亞洲可望掀起一股SPAC熱潮。