2022年首周台股震盪周線收黑、終止連二紅，新光店頭基金經理人鄭君楠表示，升息雖影響股市震盪，台股拉回反而是佈局買點，通常1月是機構法人調整資產配置、佈局潛力好股時機，預估半導體、電動車產業鏈、元宇宙、綠能等科技題材續旺，儼然成為各路法人鎖定的「新趨勢成長股」，背後台廠供應鏈更直接受惠。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，儘管新種變異病毒Omicron來襲，加深市場的不確定因子，台股也受到國內疫情升溫影響，指數出現明顯拉回，然全球疫苗完整接種率已超過5成，台灣接種兩劑疫苗比率達69%，至少接種第一劑疫苗的接種率更達將近8成之高，加上各國對於防疫應變力已明顯提升，預期疫情對全球經濟復甦態勢的影響有限，況且，台灣具強韌的企業基本面，加上台灣防疫共識居全球前段班，預期本次因為疫情的拉回，反而是台股良好的買點，投資人宜逢低擇優布局。

鄭君楠強調，2022年台灣半導體產業供不應求持續、綠能趨勢才正起步，預估台股新趨勢成長股有望迎新一輪漲升行情，台股仍有機會受惠強勢主流股領漲帶旺，建議投資人擇優分批布局，或定期定額加碼績優台股基金。

若時間拉長至3年的台股基金績效，根據Lipper統計，若是定期定額投資台股基金，近3年計有10檔基金交出超過100%的亮麗報酬，其中，表現最好的野村優質、新光創新科技兩檔基金，定期定額3年報酬率更突破112%，若從投信家數來看，新光投信共有4檔台股基金，3年定期定額報酬率突破100%，整體表現最佳；野村、安聯及統一投信則有2檔基金進榜，表現居次。績效前10名的基金，報酬率全都翻倍，包括:野村優質基金、新光創新科技基金、新光大三通基金、安聯台灣科技基金、統一黑馬基金、統一奔騰基金、新光店頭基金、安聯台灣智慧基金、野村中小基金、新光台灣富貴基金等。

近3年來報酬率居首的野村優質基金，最新類股配置上，半導體和電子零組件持股比近5成。鄭君楠認為，半導體產業尤其是上游，過去外資認為電子產業存在景氣循環因素前景有疑慮。但隨AI、5G、IoT、HPC等新技術出現，綠能、電動車等新應用推出，搭上元宇宙的新浪潮，利基電子股迎百兆新商機，台灣科技產業，不再受景氣因素干擾，反而是市場需求主宰未來股價表現，其中，半導體股是重中之重，成為各國的戰略物質，扮演新國力角色，更讓歐美加速蓋晶圓廠，以掌握未來新科技發展命脈。