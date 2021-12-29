2021年倒數，即將迎來2022年，行政院長蘇貞昌今（29）日在臉書回顧過去一年的施政成果，稱用3個「21的奇蹟」來度過2021年，「2022，讓我們一起繼續拚，讓台灣繼續向前進。」不過有網友則對此不以為然，表示「酒駕修法勒？講多久了啊」、「沒有100分的政府，但0分很簡單」。

蘇貞昌表示，沒有一百分的政府，但我們盡心盡力、誠心誠意，希望把事情做得更好。而把握監察院長陳菊造訪行政院，進行年度巡迴監察的機會，他也親自向所有監察委員說明、也要向所有人民頭家報告，今年台灣人展現團結與堅定，繳出亮眼成績：嚴守百年大疫、走過百年大旱、創造11年來最旺的經濟成長、21年來最高的投資率、21年來最低的同月失業率，還有連續21個月外銷訂單成長。

行政院長蘇貞昌在臉書回顧過去一年的施政成果，稱用3個「21的奇蹟」來度過2021年，並喊2022讓我們一起繼續拚。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

另蘇貞昌也在影片指出，經濟成長全民共享，勞工基本工資調高是15年來最高、軍公教調薪25年來新高，而過去一年，真的不平靜的世界；而過去一年，真的不平靜的世界，台灣真的是可以在全世界鎖國、封城、禁止學校上課的時候，舉世滔滔、台灣平安，也感謝國人同胞配合支持。現在疫苗4154萬劑，疫苗覆蓋率第1劑接近80%、第2劑已經67%。

蘇貞昌也提到年初的百年大旱，並表示在蔡英文總統指示下，前瞻預算有事先超前部屬，挺過了百年大旱，雖然現在是枯水期，但所有水庫的水都有8、9成滿。蘇貞昌也說，雖然做了這麼多，但跟大家報告，從2016年政黨輪替後，第2年度開始年度結餘，去年是結餘1303億，加薪減稅增福利，賸餘連年破千億，因為蔡總統的領導，舉國同心。

不過，因近日酒駕及物價上漲議題再度引發關注，有網友則在其PO文下方表示，「酒駕罰責是否要修改？」「酒駕、房價、物價、薪資凍漲，何時才要認真面對？」「未來的世界還會更不平靜喔」、「萬物齊漲=經濟成長，真的好棒棒」。另也有支持者留言替政府加油打氣，「行政團隊最讚」、「相信政府正帶領著台灣走向更好的未來，衝仔院長辛苦了」。

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