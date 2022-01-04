尼加拉瓜在2021年12月19日宣布與台灣斷交，而前駐尼加拉瓜大使吳進木先是在台尼斷交前申請退休，後又在斷交後成功取得尼國國籍，至今因太太健康因素未返台，引起各界關注。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則說，台灣醫療狠甩尼加拉瓜，等大使生病就會後悔離開台灣了。

蘇一峰昨在臉書上發文說，尼加拉瓜的醫療超級爛，被台灣狠甩幾十條街，等到大使生病以後就會後悔離開台灣了。台灣醫療就是強的沒道理，離開的人會很慘，因此許多聰明人都不會輕易放棄掉台灣國籍。

貼文引起網友討論，其中一名網友吐槽說，很多人只要生病就會變回台灣人，身體總是很誠實，很多滯留海外的台灣人都是這樣，生病就回來台灣用健保。不過，也有網友說，台灣的醫療算是很不錯，但也有需要加強的地方，而且人家擁有雙重國籍返台看病沒問題啊！

根據《國籍法》規定，中華民國允許民眾具雙重國籍，不會因為成為他國公民，就失去原有身分。換句話說，吳進木雖獲得尼加拉瓜國籍，但仍持有台灣身分證、健保卡等，只要他沒停繳保費，回台後若有需求，還是可以就醫。