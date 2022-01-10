台灣精銳(4583)2021年12月營收3.05億元，月增6.48％，年增3.37％；第四季營收8.49億元，季增8.95％，年增5.22％；累計2021年營收32.9億元，年增15.8％，創歷史次高。

台灣精銳的精密型行星式減速機以及齒排(條)產品，產品品質優異，已與德日對手相當，其終端應用產業營收占比分別為：工具機20％、自動化設備80％，其中自動化設備可再分為電子及半導體產業占比20％、光電業20％、汽車業10％、生醫產業5％、食品醫療美妝15％、物流業5％及其他5％。

該公司終端客戶包含許多國際知名晶圓代工廠、電動車廠、半導體廠及光電廠等，台灣精銳表示，隨著5G於2019年步入商轉，也加速將資訊與技術串流至自動化生產設備，智慧製造受到企業追捧，加以近兩年在受到新冠肺炎疫情衝擊影響之下，企業為了避免疾病傳染，也促使全球企業意識遠端控制自動化設備重要性，進而提高企業加速生產自動化升級轉型。

台灣精銳2021年營收達32.9億元，已突破2019年受美中貿易戰及2020年受新冠肺炎干擾的營收，創歷史次高。隨著半導體需求持續熱絡，歐美工具機市場回溫等帶動自動化設備拉貨強勁，台灣精銳今年營收審慎樂觀。