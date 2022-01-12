江興鍛壓2021年12月台灣廠外銷美國卻因塞港而受阻，致使2021年12月營收出現衰退，部過2021年營收仍優於2020年，2022年訂出營收成長，挑戰史上新高的營運目標。

江興鍛表示，江興鍛原本預期大陸日系汽車廠及零組件客戶晶片短缺問題逐漸獲得緩解，2021年第四季兩岸每月出貨維持在2.1～2.2億元水準，其中大陸太倉及淮安兩地工廠每月出貨1.2～1.3億元，台灣每月出貨9千萬元。

江興鍛指出，江興鍛去年12月台灣廠外銷美國卻因當地塞港，出貨降至7千萬元，致使2021年12月合併營收1.99億元，年減14.86％；第四季合併營收6.35億元，年減5.49％；2021年合併營收25.36億元，年成長12.02％。

江興鍛指出，美國塞港問題如果獲得解決，2022年元月出貨回升至2.1～2.2億元，第一季出貨會比去年第四季好些。2022年營運目標是營收及獲利追求兩位數成長。