晶圓代工廠力積電(6770)公告將於下周二（25日）召開2021年第四季法人說明會，也是公司正式上市掛牌後首場法說會，並與聯電(2303)法說會同一天。兩家公司去年第四季以及全年營收續攀高，對於今年展望續樂觀，兩家於封關前夕的法說也將受到市場關注。

台積電(2330)上周法說，看好今年仍是強勁成長的一年，預計今年全球晶圓代工產值可望成長20%，等於先定調今年產業持續成長。

力積電已公布自結2021年營運成果，2021年全年營收656.22億元，創下歷史新高，年增率約44%；全年稅前盈餘192.14億元，同創歷史新高，年增約3倍，每股稅前盈餘約5.43元。

受惠去年全年晶圓代工供不應求，持續漲價；力積電去年第四季營收197.6億元，續創單季歷史新高，季增14.3%，單季自結稅前盈餘為73.83億元，獲利同步創新高，季增約38.6%，每股稅前盈餘2.08元。

力積電2021年營收及獲利同創新高，自結全年營收656.22億元，年成長43.64%；全年稅前盈餘192.14億元，每股稅前盈餘約5.43元。

針對2021年業績，力積電表示，該公司去年每季成長率(QoQ)都超過10%，其中第四季單季營收近197.6億元更比前年同期成長66%，顯示記憶體、邏輯和MOSFET等晶圓代工的需求強勁，2021年全年656億元也寫下力積電最佳營運紀錄。

展望2022年，力積電指出，除透過與主要客戶簽訂長期合約，確保邏輯、記憶體兩大事業部未來獲利穩定之外，全力拓展創新應用的市場空間，也是該公司的著力重點。

聯電先公布預定1月25日舉行法說會。聯電上季營收續創新高，2021全年營收年增逾2成同創新高。

聯電預定1月25日舉行法說會，將公布上季獲利以及展望，隨著晶圓代工需求仍強，預期該公司第一季業績仍可望淡季不淡。

聯電2021年12月合併營收約為202.8億元，再創新高，月增3.14%，年增32.65%。上季營收季增5.71%再締新猷，2021全年營收首破2000億元，年增20.47%，亦再創新高。

晶圓代工產能供不應求，聯電上季單月營收逐月創高，上季營收590.99億元，再創季度新高紀錄，比去年第三季續增5.71%。聯電2021年1~12月合併營收2130.11億元，也創下同期新高，年增20.47%。

聯電公司對上季展望樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再創新高，季增率約為2~4%，實績為季增5.71%，優於預期，預估去年第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至約37~39%。

聯電公司先前預告，對今年展望仍樂觀，看好今年產能持續滿載，價格也將向上。