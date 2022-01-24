晶圓代工龍頭台積電(2330)前周的法說會定調今年晶圓代工產業仍是大成長年，預計今年晶圓代工產值成長20%。本周由聯電(2303)即將在明天下午接棒舉行法說會，聯電能否重新受到法人買盤關注，也成為台股本周封關前重要的觀察指標之一。

台積電看好晶圓代工2022年仍是一個強勁的成長年。聯電(2303)、力積電(6770)將在周二(25日)同天舉行法說會，受到市場關注。

聯電預計在1月25日接棒舉行法說會，公布去(2021年)年營運成果及未來展望。目前法人聚焦在聯電今年業績動能、漲價及毛利率趨勢、擴產進度，以及成熟製程供不應求是否持續等議題。

聯電於今年1月、3月都有一波調價，惟市場傳出成熟製程需求出現鬆動，部分晶圓代工報價漲勢收斂，法人關心今年的漲價趨勢，能否支撐毛利率維持40%以上水準。

聯電2021年第四季營收創下591億元新高，季增5.71%、年增30.47%；去年營收首度逾2000億元、達2130.11億元，單月、單季、全年皆寫下新高紀錄。法人預估，在漲價效益下，去年第四季毛利率有望超越財測目標之37~39%，有機會挑戰毛利率4成，推升全年EPS達4元以上。

力積電已先行公布自結2021年營運成果，2021年全年營收656.22億元，創下歷史新高，年增率約44%；全年稅前盈餘192.14億元，同創歷史新高，年增約3倍，每股稅前盈餘約5.43元。

受惠去年全年晶圓代工供不應求，持續漲價；力積電去年第四季營收197.6億元，續創單季歷史新高，季增14.3%，單季自結稅前盈餘為73.83億元，獲利同步創新高，季增約38.6%，每股稅前盈餘2.08元。

力積電2021年營收及獲利同創新高，自結全年營收656.22億元，年成長43.64%；全年稅前盈餘192.14億元，每股稅前盈餘約5.43元。

展望2022年，力積電指出，除透過與主要客戶簽訂長期合約，確保邏輯、記憶體兩大事業部未來獲利穩定之外，也將全力拓展創新應用的市場。力積電董事長黃崇仁日前曾表示，今年獲利絕對會大幅成長，銅鑼新廠約3至5萬片產能已全部被客戶包走，未來二、三年產能將持續吃緊。

台積電已於13日率先舉行法說會，預計今年晶圓代工都將吃緊，認為晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年，預計今年晶圓代工市場年增率約20%。針對半導體廠相繼擴產，28奈米市場是否會面臨供過於求疑慮，台積公司總裁魏哲家認為，5G、高效運算應用，以及終端裝置半導體含量增加，加上多鏡頭帶動CMOS需求，都將推升成熟製程需求成長。