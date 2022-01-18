碳纖維複合材料大廠拓凱實業2021年合併營收拜自行車、安全帽及球拍等休閒產業訂單激增所賜，締造歷史新高。2022年自行車、安全帽及球拍等休閒產業訂單，可望延續2021年兩位數增長的熱度，訂出2022年營收追求成長且續創高的營運目標。因應年後訂單需求，本週末(22日)兩岸工廠都得加班趕工。

拓凱2021年自行車、安全帽、球拍等運動休閒產品訂單均成長兩成以上，囿於自行車廠客戶缺櫃，第二季末至第三季初，曾延宕高階及電動車自行車前叉、輪圈及車架等零組件拉貨，8、9月出貨逐漸恢復正常。第四季自行車、安全帽及球拍等運動休閒產業需求續旺，飛機椅背等航太零件接單從谷底翻升，美系手機廠對TOF電子元件也從7月起拉貨，第四季營運呈現淡季不淡的榮景。

拓凱12月合併營收8.49億元，創同期新高，年增長22.06％，第四季合併營收25.10億元，改寫單季新高，年成長24.76％。2021年合併營收86.92億元，年增20.15％，締造史上新高。

拓凱表示，2022年自行車、安全帽及球拍等運動休閒產業產品訂單，可延續2021年兩位數成長的熱度，航太零件及TOF電子元件訂單也會持續增長，拓凱樂觀看待2022年營收及獲利，均比2021年增長。