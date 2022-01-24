1月21日全體上市公司總市值為55兆5064.31億元，較前周五（14日）總市值減少1兆5134.66億元，周減幅為2.65％。國票投顧本周看好六大題材類股，包含：IP矽智財股、WiFi 6股、散熱股、網通股、導線架股、製鞋股等；預期本周指數在17600-18100點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.去年12月台灣外銷訂單以679億美元，再創歷年單月新高，目前寫下連22紅的成績，而台股自前年3月的谷底反彈至今，時間也恰好是22個月，時間完全吻合，只要未來外銷訂單的表現持續強勁，台股後續就有再度改寫高點的契機。

2.根據過往10年行情，台股2月份的上漲機率高達80％，且平均漲幅有2.56％，以此來看仍值得期待，另前年3月的疫情至今，大盤月線只有一次連兩個月收黑，其他都是該月下跌之後隔月就立刻出現反彈，而台股本月下跌319點，如果近期還有回檔，將是逢低承接的良好時機。