年節應景花卉如象徵銀兩的銀柳，每束價格約落在250至300元，深受大家喜愛的蘭花每盆只要200至300元，今年價格漲幅不大，新北板橋花市因應春節加長營業時間，今天（28日）營業時間至晚間8時，春節前（29、30日）營業時間延長，從上午9時至延至晚間10時，除夕（31日）上午9時起至晚間8時。

板橋花市林建章理事長表示，近期新冠肺炎疫情起伏讓人心情緊繃，透過花卉佈置居家，營造年節氣氛，有助於安定心神及心靈療癒，花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉，歡迎大家前來參觀選購，佈置妝點新春好氣息。

新北市農業局長李玟表示，今年春節因遇上疫情攪局，讓花卉業者受到影響，希望民眾能以實際行動多多支持國產花卉，在過年期間為家中加點新鮮的花卉盆栽來增添喜氣。另外也提醒民眾，逛街採買請配戴口罩，維持社交距離，保持良好衛生習慣，遠離病毒過好年。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），2月1日至6日過年期間業者自由營業。