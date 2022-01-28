年節應景花卉如象徵銀兩的銀柳，每束價格約落在250至300元，深受大家喜愛的蘭花每盆只要200至300元，今年價格漲幅不大，新北板橋花市因應春節加長營業時間，今天（28日）營業時間至晚間8時，春節前（29、30日）營業時間延長，從上午9時至延至晚間10時，除夕（31日）上午9時起至晚間8時。
板橋花市林建章理事長表示，近期新冠肺炎疫情起伏讓人心情緊繃，透過花卉佈置居家，營造年節氣氛，有助於安定心神及心靈療癒，花市提供種類豐富品質優良的春節應景花卉，歡迎大家前來參觀選購，佈置妝點新春好氣息。
新北市農業局長李玟表示，今年春節因遇上疫情攪局，讓花卉業者受到影響，希望民眾能以實際行動多多支持國產花卉，在過年期間為家中加點新鮮的花卉盆栽來增添喜氣。另外也提醒民眾，逛街採買請配戴口罩，維持社交距離，保持良好衛生習慣，遠離病毒過好年。
新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），2月1日至6日過年期間業者自由營業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。