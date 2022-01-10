食品廠大成（1210）、福壽10日公告去年營收，雙雙創下歷史新高，大成2021年全年營收1016億元，年增率達26.2％；福壽去年營收147.8億元，年增率也高達兩成。不過由於上游原物料價格大漲，成本沒辦法完全轉嫁，大成、福壽獲利恐高興不起來。

大成今天公告去年12月營收92.24億元，年增12.3％，月增4.1％，為去年單月營收次高；累積全年營收1016億元，年增率達26.2％，創歷史新高。

福壽去年12月營收13.83億元，月減1.4％，但年增16.7％。累積全年營收147.8億元，年增率兩成，同樣改寫歷史紀錄。

不過大成、福壽都表示，去年營收創高，主要是反應「黃小玉」（黃豆、玉米、小麥）等上游原物料價格大漲，部分產品售價有跟著調高，對公司營收帶來拉抬效果。惟這波包括黃小玉、船運等價格漲太兇，雖然產品價格有上調，仍無法完全反應成本，公司獲利空間反而遭到壓縮。

觀察大成2021年前三季稅後純益14.84億元，年減35.4％。福壽去年前三季稅後純益2.54億元，更比前年同期大幅縮水46.5％，其中福壽去年第3季甚至出現三年來首見的單季虧損，單季每股小虧0.09元。

福壽主管表示，去年包括黃小玉、船運價格等實在漲太兇，而福壽生產的雞蛋、食用油、飼料等都是與民生消費相關的商品，政府對於價格盯得很緊，為了與民眾共體時艱，福壽很多產品價格根本沒有漲，成本都自己吸收，導致公司獲利縮水。

展望今年，福壽主管表示，目前產品價格還是沒辦法完全反應成本，加上最近新的變種病毒Omicron肆虐，疫情威脅再起，很多尾牙宴紛紛傳出取消，恐衝擊上游餐飲業者，上游食品廠也可能跟著受到影響，目前不敢太樂觀，公司將持續密切觀察後續變化。